Turisti soddisfatti dell’Italia spingono il lavoro 3,2 milioni occupati entro fine 2025

L’Italia continua a confermarsi una delle destinazioni turistiche più desiderate e apprezzate a livello globale. Il 2025 si chiude con numeri record che mettono in evidenza non solo la capacità di attrazione del Bel Paese, ma soprattutto il ruolo sempre più centrale che il settore turistico svolge nell’economia nazionale e nell’occupazione. Secondo le stime Enit (l’Agenzia Nazionale del TurismoI nei primi sette mesi dell’anno sono state registrate 268,4 milioni di presenze, con un incremento del 5,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, e una soddisfazione dei visitatori molto alta: 82,3 punti su 100. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

