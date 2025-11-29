Turisti casertani rapinati in Salento con una catena | arrestato 17enne dopo 5 mesi

Un 17enne toscano è stato arrestato dalla polizia a Gallipoli per una serie di violente rapine commesse ai danni di turisti, tra cui un gruppo di casertani.I fatti la notte del 22 giugno. Un gruppo di rapinatori - tra cui il minore destinatario del provvedimento cautelare - avrebbe aggredito i. 🔗 Leggi su Casertanews.it

