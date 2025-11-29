Tu sì que vales | anticipazioni della semifinale di stasera

Grande attesa per l'appuntamento di questa sera con la semifinale di Tu sì que vales: ecco le anticipazioni e gli ospiti che si metteranno in gioco con il Lip Sync. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tu sì que vales: anticipazioni della semifinale di stasera

Approfondisci con queste news

ANTICIPAZIONI INEDITE #TuSiQueVales | Oggi è stata registrata una nuova battaglia a suon di LYP SINC. Volete sapere gli ospiti e cosa hanno cantato? Clicca qui: https://bit.ly/4oa0GAO - facebook.com Vai su Facebook

Sesta puntata, nuovi talenti e… il nostro Alessio è pronto, insieme a #Mikado, a darci in anteprima delle fantastiche anticipazioni di quello che vedremo stasera! Non potete assolutamente mancare #ADV #TuSiQueVales Vai su X

Tu Si Que Vales (23 novembre), esibizioni mozzafiato e Maria De Filippi sotto choc: "Che bello che è" - Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon. Scrive libero.it

Tu si que vales, Ferilli gela De Filippi: "Fatti i ca**i tuoi". Poi Bonolis si sente umiliato: "Lo fate apposta" - Nella puntata del 22 novembre, tanti siparietti e momenti emozionanti durante la gara di lip- Secondo libero.it

Tú sí que vales trionfa su Ballando con le stelle: ecco i momenti clou della serata! - Tú sí que vales conquista il pubblico con ascolti record, mentre Ballando con le stelle segna un calo di spettatori. Riporta notizie.it