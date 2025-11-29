Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv | dove vedere lo show

Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv: dove vedere su Canale 5, 29 novembre. Tu si que vales 2025 va in onda con la nuova edizione su Canale 5 a partire da sabato 27 settembre 2025 alle ore 21.25. Il popolare show del sabato sera, giunto alla dodicesima edizione, vede una grande novità in giuria: arriva Paolo Bonolis, che prende il posto di Gerry Scotti, a fianco dei confermatissimi Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, mentre Sabrina Ferilli è alla guida della giuria popolare. Alla conduzione il trio composto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Vediamo insieme dove vedere in diretta tv e in streaming Tu si que vales 2025 in onda stasera, 29 novembre. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv: dove vedere lo show

Scopri altri approfondimenti

Ascolti TV | Sabato 22 Novembre 2025. Tú Sí Que Vales vola al 28.8%, Ballando cala al 19.9-24.2%. De Martino 22.7% vs Scotti 26.2% Tutti i dati - facebook.com Vai su Facebook

Tu Si Que Vales, semifinale da brividi: Diletta Leotta show e urla di gioia di Bonolis. Cosa succede stasera - Decima e penultima puntata con il talent di Canale 5 campione negli ascolti: stasera scopriremo i finalisti di questa edizione. Scrive libero.it

Tu si que vales, anticipazioni stasera 29 novembre 2025: penultima puntata - Anticipazioni Tu si que vales stasera 29 novembre 2025: penultima puntata su Canale 5. Segnala lifestyleblog.it

Anticipazioni Tu Sì Que Vales, la semifinale: gli ospiti e le esibizioni del 29 novembre - Il traguardo è sempre più vicino per i talenti in gara a Tu Sì Que Vales: ospiti e performance da urlo, nella semifinale in onda il 29 novembre. dilei.it scrive