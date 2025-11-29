Tu lo sai come si accarezza il cane per farlo stare bene? C’è un posto che adora
Fare le coccole al tuo cane non è solo un gesto dolce, ma è un modo potente per rafforzare il vostro legame. Eppure, non tutte le carezze funzionano allo stesso modo: se vuoi rendere davvero felice il tuo amico a quattro zampe, devi capire dove e quando toccarlo. Prima di iniziare a coccolarlo, controlla sempre il suo linguaggio del corpo. Se le orecchie sono rilassate, la coda si muove felice e respira tranquillo, allora è il momento giusto. Ma se lo vedi teso, con la coda rigida o le orecchie all’indietro, lascialo stare: forzare il contatto potrebbe stressarlo. Avvicinati sempre lentamente e lascia che annusi la tua mano: così si sentirà sicuro e capirà che vuoi solo fargli del bene. 🔗 Leggi su Cultweb.it
