TS – È un predestinato Sarri indica il nome Poi ricorda la prima con Allegri | Spettacolo pietoso

Questa sera la sua Lazio sfiderà a San Siro il Milan. Maurizio Sarri si è raccontato in una lunga intervista a Storie di Serie A (format della Lega Serie A, disponibibile su app Dazn). Il tecnico ha toccato temi a tutto tondo, dal presente al passato, dalla Lazio al Napoli passando anche per il futuro. Sulla sua carriera: "Ho fatto l'unico mestiere che avrei potuto fare gratis. È una serie di contingenze che ti capitano, non ci vuole così tanto coraggio. Si inizia a scalare le categorie perché ci si ritrova davanti a scelte da fare, e io ho scelto di andare avanti perché in quel momento avevo questa sensazione.

