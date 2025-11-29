Trump | Stop immigrazione dai Paesi del Terzo Mondo

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato una stretta sull’immigrazione dopo la sparatoria avvenuta a due isolati dalla Casa Bianca e nella quale è stata uccisa una agente della Guardia nazionale di Washington, Sarah Beckstrom, di 20 anni. In un lungo post sul suo Truth Social, Trump ha dichiarato che “sospenderà definitivamente” l’immigrazione . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump: “Stop immigrazione dai Paesi del Terzo Mondo”

