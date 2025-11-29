Trump | stop immigrazione da Terzo Mondo

7.10 Il presidente degli Stati Uniti, Trump, annuncia di voler "sospendere definitivamente l'immigrazione proveniente da da tutti i Paesi del Terzo Mondo". E spiega su Truth: "E' per consentire al sistema statunitense di riprendersi completamente". "Solo la migrazione inversa - conclude - può porre rimedio a questa situazione". "A parte questo buon Ringraziamento a tutti, ad eccezione di coloro che odiano, rubano, uccidono e distruggono tutto ciò che l'America rappresenta: non resterete qui a lungo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it