Tensione altissima nello Studio Ovale durante l’ultima conferenza stampa del presidente Donald Trump, culminata in un attacco verbale diretto a una giornalista. Il botta e risposta si è innescato quando la reporter ha citato un rapporto dell’Ispettore Generale del Dipartimento di Giustizia, secondo cui i rifugiati afghani arrivati negli Stati Uniti sarebbero stati sottoposti a controlli da parte di DHS e FBI. La domanda riguardava il motivo per cui Trump insistesse nell’attribuire responsabilità alla precedente amministrazione. La reazione del presidente è stata immediata e aggressiva: «Perché lo hanno fatto entrare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump spiazza tutti e insulta una giornalista: “Ma sei stupida?”