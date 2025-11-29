Trump parla con Maduro | discusso un possibile incontro | E cancella tutti gli ordini di Biden firmati con autopenna

Il presidente americano concede la grazie all'ex presidente dell'Honduras Juan Orlando Hernandez, condannato da un tribunale statunitense. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump parla con Maduro: discusso un possibile incontro | E cancella tutti gli ordini di Biden firmati con autopenna

Approfondisci con queste news

Sparatoria a Washington vicino alla Casa Bianca, gravi due membri della Guardia Nazionale. Il sospetto è stato identificato come un uomo di 29 anni di nazionalità afghana. Il Presidente Trump parla dalla Florida, dove trascorre il Thanksgiving: "È stato portat - facebook.com Vai su Facebook

Maria Latella parla con Giampiero Massolo del piano Trump sull'Ucraina: un'analisi essenziale per capire la geopolitica attuale . Ascolta la puntata tinyurl.com/mpu3vxay . @MariaLatella #Ucraina #Trump #Geopolitica Vai su X

Tensione Usa-Venezuela, Maduro: attacco "militare" segnerebbe "la fine politica" di Trump - Venezuela, Maduro: attacco 'militare' segnerebbe 'la fine politica' di Trump ... Lo riporta tg24.sky.it

Trump scatena la CIA, Maduro prepara i missili: il Caribe è pronto a esplodere - L’America autorizza operazioni coperte, Caracas risponde militarizzando porti e aeroporti: la crisi tra Stati Uniti e Venezuela è entrata nella fase più vicina alla guerra dagli anni di Allende ... Secondo giornalelavoce.it

Cosa succede fra Usa e Venezuela. I dubbi di Trump, gli ‘amici’ di Maduro e l’incognita Erdogan - Roma, 1 novembre 2025 – Uno scenario di guerra senza (ancora) la guerra: la mira degli Stati Uniti nei Caraibi non è solo quella di eliminare il traffico di droga verso il proprio territorio da parte ... Riporta quotidiano.net