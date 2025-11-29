Trump ordina di chiudere lo spazio aereo sul Venezuela la minaccia dopo la telefonata con Maduro | Contro i narcos più azioni militari

Stop a tutti i voli nello spazio aereo del Venezuela e delle zone confinanti con il Paese sudamericano. Lo ha annunciato Donald Trump nell’ambito delle sempre più frequenti operazioni americane anti-narcos. «A tutte le compagnie aeree, piloti, spacciatori di droga e ai trafficanti di esseri umani, vi prego di considerare che lo spazio aereo che sta sopra e che circonda il Venezuela deve essere chiuso nella sua interezza », ha scritto su Truth il presidente americano. Una decisione che sembra essere un colpo di mano della Casa Bianca, nonostante il tentativo di trovare un punto di incontro con il governo di Nicolàs Maduro. 🔗 Leggi su Open.online