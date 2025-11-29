Trump | Lo spazio aereo sul Venezuela è chiuso Presto azioni di guerra contro i narcotrafficanti

Il presidente americano Donald Trump ha ammonito che lo spazio aereo sopra e vicino al Venezuela deve essere considerato chiuso. "A tutte le compagnie aeree, piloti, spacciatori e trafficanti di esseri umani, vi preghiamo di considerare lo spazio aereo sopra e circostante il Venezuela come completamente chiuso", ha scritto su Truth. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump: "Lo spazio aereo sul Venezuela è chiuso. Presto azioni di guerra contro i narcotrafficanti"

