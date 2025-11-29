Trump insulti sessisti contro una giornalista del New York Times | È brutta dentro e fuori

Donald Trump torna al centro delle polemiche per un nuovo attacco frontale contro la stampa. Il presidente degli Stati Uniti ha definito una giornalista “ brutta sia dentro che fuori “, scatenando l’ennesima controversia sul suo rapporto conflittuale con i media. L’episodio si è verificato meno di due settimane dopo che aveva chiamato “ maialina ” Catherine Lucey, reporter di Bloomberg, quando questa gli aveva posto domande sui documenti Epstein. Il bersaglio dell’ultimo attacco è Katie Rogers, corrispondente dalla Casa Bianca per il New York Times. La giornalista aveva pubblicato un articolo in cui suggeriva che Trump potesse confrontarsi con le “ realtà dell’invecchiamento in carica “, citando come prova il fatto che il presidente viaggi meno rispetto al suo primo mandato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

