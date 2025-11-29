Trump insulti sessisti contro una giornalista del New York Times | È brutta dentro e fuori

Screenworld.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump torna al centro delle polemiche per un nuovo attacco frontale contro la stampa. Il presidente degli Stati Uniti ha definito una giornalistabrutta sia dentro che fuori “, scatenando l’ennesima controversia sul suo rapporto conflittuale con i media. L’episodio si è verificato meno di due settimane dopo che aveva chiamato “ maialina ” Catherine Lucey, reporter di Bloomberg, quando questa gli aveva posto domande sui documenti Epstein. Il bersaglio dell’ultimo attacco è Katie Rogers, corrispondente dalla Casa Bianca per il New York Times. La giornalista aveva pubblicato un articolo in cui suggeriva che Trump potesse confrontarsi con le “ realtà dell’invecchiamento in carica “, citando come prova il fatto che il presidente viaggi meno rispetto al suo primo mandato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

trump insulti sessisti contro una giornalista del new york times 200 brutta dentro e fuori

© Screenworld.it - Trump, insulti sessisti contro una giornalista del New York Times: “È brutta dentro e fuori”

Altre letture consigliate

“Zitta, porcellina”: le intollerabili risposte sessiste di Trump alle domande delle giornaliste sul caso Epstein - Trump e il suo conflitto con la stampa: gli insulti sessisti alle giornaliste durante le conferenze sul caso Epstein. greenme.it scrive

trump insulti sessisti controCaso Epstein, Trump insulta giornalista: “Stai zitta porcellina” - Il presidente Usa a bordo dell’Air Force One ha insultato la giornalista di Bloomberg Catherine Lucey dicendole di stare zitta e usando il termine “piggy” dopo una domanda sul caso del finanziere ... Segnala tg24.sky.it

trump insulti sessisti contro“Zitta, porcellina”: Trump nella bufera per gli insulti a una giornalista sull’Air Force One - Donald Trump, giornalista e insulti sull’Air Force One: il caso Epstein tra stampa e diplomazia internazionale. notizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Insulti Sessisti Contro