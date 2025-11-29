Trump ferma le domande d’asilo negli Usa e cancella gli atti firmati da Biden con l’autopen

Donald Trump sospende tutte le concessioni di asilo negli Stati Unit i. E annulla tutti gli atti firmati da Joe Biden con l’autopen. Dopo l’attacco di Rahmanullah Lakanwal ai due soldati a Washington il presidente ha anche chiesto la pena di morte per il cittadino afghano 29enne arrivato negli Usa dopo il ritiro degli americani da Kabul. I servizi per l’immigrazione hanno sospeso «tutte le decisioni» riguardanti la concessione di asilo negli Stati Uniti. «Ogni individuo sarà esaminato attentamente», ha annunciato il direttore Joseph Edlow su X. Lo stop all’asilo negli Usa. Il blocco arriva a meno di un mese dall’annuncio del governo statunitense della riduzione degli il status di rifugiato concessi dagli Stati Uniti a circa 7. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

Podolyak: “L’Ucraina è favorevole al piano della Casa Bianca. Ora la Russia dica se ferma la guerra” Guarda l’intervista a Podolyak e segui tutti gli aggiornamenti https://www.rainews.it/maratona/2025/11/ucraina-guerra-nuovo-piano-trump-accordo-vicino- - facebook.com Vai su Facebook

#Ucraina Trump rettifica sul piano di pace e apre a Kiev: "Non è la proposta definitiva". I leader UE: per Merz "serve il consenso incondizionato di Kiev", per Macron "solo la deterrenza ferma la Russia", Meloni ribadisce che "l'Italia è pronta a lavorare per una Vai su X

Trump ferma le domande d’asilo negli Usa e cancella gli atti firmati da Biden con l’autopen - Donald Trump sospende tutte le concessioni di asilo negli Stati Uniti. Come scrive msn.com

Sparatoria Washington, Cnn: l’Amministrazione Trump aveva approvato domanda asilo assalitore afghano - La domanda di asilo di Rahmanullah Lakanwal, il 29enne afghano che mercoledì ha assalito due membri della Guardia Nazionale a Washington, era stata ... Scrive msn.com