Trump e lo strano caso dell’autopenna di Biden

Il presidente annuncia la cancellazione degli ordini dell predecessore: "I lunatici woke gli hanno portato via la presidenza" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Trump e lo strano caso dell’autopenna di Biden

Approfondisci con queste news

#SkyInsider I sondaggi Usa mostrano un cambio di rotta: gli americani si fidano meno di Trump sulla gestione di economia e lavoro. Inflazione e dazi pesano sulla popolarità del presidente, mentre i Democratici tornano a guadagnare terreno sul piano econo - facebook.com Vai su Facebook

CASO EPSTEIN/ Quello strano viaggio di Netanyahu (da Trump) che aumenta i sospetti sul Mossad - Delusione tra i MAGA per la retromarcia di Trump sugli Epstein Files, che avevano invece costituito parte della campagna elettorale. Segnala ilsussidiario.net

Caso Epstein, Trump chiede indagine sui rapporti tra l'imprenditore e Clinton - Chiedete a Bill Clinton, non a me”: due giorni dopo la pubblicazione delle nuove mail diffuse ... Secondo tg24.sky.it

Trump ha un problema con South Park: Epstein non è solo un caso politico, ma culturale - Ci risiamo, South Park l’ha fatto ancora, quel suo gioco di ridicolizzare personaggi di spicco, ma questa volta il colpo è più grosso, e la vittima è Donald Trump. Segnala huffingtonpost.it