Trump dichiara chiuso spazio aereo sul Venezuela | Spacciatori e compagnie aeree considerino tutto bloccato

Il presidente americano Dondald Trump ha scritto su Truth che lo spazio aereo sul Venezuela deve essere considerato "completamente chiuso". Maduro: "Campagna per danneggiare il Paese, reagiremo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

