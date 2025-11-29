Trump dichiara chiuso lo spazio aereo sopra il Venezuela
Donald Trump ha annunciato attraverso Truth la chiusura dello spazio aereo sopra il Venezuela, rivolgendosi «a tutte le compagnie aeree, piloti, spacciatori e trafficanti di esseri umani» e invitando a considerare «lo spazio aereo sopra e circostante il Venezuela come completamente chiuso». La comunicazione è arrivata a ridosso della festività del Ringraziamento e si è aggiunta all’avvertimento lanciato dal presidente quando, parlando con i giornalisti davanti alla sua residenza in Florida, ha assicurato che operazioni terrestri «inizieranno molto presto». Il blocco dei collegamenti con Caracas da parte di diversi vettori stranieri ha spinto l’autorità aeronautica venezuelana a ritirare le licenze di Iberia, TAP, Avianca, LATAM, Gol e Turkish Airlines. 🔗 Leggi su Lettera43.it
