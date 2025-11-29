Trump | Chiuso spazio aereo su Venezuela

16.00 Il presidente Usa annuncia su Truth che lo spazio aereo sul Venezuela"è chiuso" "A tutte le compagnie aeree, piloti, spacciatori di droga e trafficanti di esseri umani: vi prego di considerare che lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela sarà interamente chiuso", ha scritto Trump sul suo social. Il post di Trump arriva sulla scia della tensione tra i due Paesi per il narcotraffico, di cui Trump accusa l' omologo Maduro. Il Washington Post ipotizza per lui l'esilio,probabilmente in Turchia, in caso di attacco Usa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

