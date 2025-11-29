Trump | Chiuso lo spazio aereo sopra il Venezuela

Torna altissima la tensione tra stati uniti e Venezuela. Mentre una imponente flotta americana, con una portaerei e un sottomarino nucleare, è schierata nel mar dei Caraibi con l'obiettivo di fermare il narcotraffico che secondo Washington partirebbe dal Paese sud americano, Trump annuncia che lo spazio aereo del Venezuela è "chiuso". Sul social Truth il presidente scrive: "a tutte le compagnie aeree, piloti, spacciatori e trafficanti di esseri umani, vi preghiamo di considerare lo spazio aereo sopra e circostante il Venezuela come completamente chiuso". Incontrando i giornalisti fuori dalla sua residenza di Mar a Lago, Trump ha inoltre annunciato che raid terrestri "inizieranno molto presto", prospettando così un vero e proprio salto di qualità nell'operazione "lancia del Sud" contro il regime del Venezuela accusato di sostenere i narcos del cartello "De los Soles", inserito nei giorni scorsi tra le organizzazioni terroristiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

