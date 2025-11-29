Trump chiude lo spazio aereo sul Venezuela e cresce la tensione sui raid anti-narcos

29 nov 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS Spazio aereo interdetto: l’annuncio su Truth. Donald Trump ha comunicato su Truth Social che lo spazio aereo sopra e attorno al Venezuela è ufficialmente chiuso. Nel suo messaggio, il presidente ha invitato compagnie aeree, piloti e gruppi criminali a evitare l’area, affermando che ogni violazione sarà considerata una minaccia. L’ordine di Hegseth: “Uccideteli tutti”. Secondo un’esclusiva del Washington Post, durante un’operazione nei Caraibi il segretario alla Difesa Pete Hegseth avrebbe impartito un ordine estremo: eliminare completamente l’equipaggio di un’imbarcazione sospettata di trasportare droga. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

trump chiude lo spazio aereo sul venezuela e cresce la tensione sui raid anti narcos



