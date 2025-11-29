Trump chiude lo spazio aereo sul Venezuela e cresce la tensione sui raid anti-narcos

ABBONATI A DAYITALIANEWS Spazio aereo interdetto: l’annuncio su Truth. Donald Trump ha comunicato su Truth Social che lo spazio aereo sopra e attorno al Venezuela è ufficialmente chiuso. Nel suo messaggio, il presidente ha invitato compagnie aeree, piloti e gruppi criminali a evitare l’area, affermando che ogni violazione sarà considerata una minaccia. L’ordine di Hegseth: “Uccideteli tutti”. Secondo un’esclusiva del Washington Post, durante un’operazione nei Caraibi il segretario alla Difesa Pete Hegseth avrebbe impartito un ordine estremo: eliminare completamente l’equipaggio di un’imbarcazione sospettata di trasportare droga. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Trump chiude lo spazio aereo sul Venezuela e cresce la tensione sui raid anti-narcos

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Trump chiude i cieli al #Venezuela: il post infuocato del presidente Vai su X

Conflitto #RussiaUcraina Ottimista #Trump. Rutte (NATO) “Possibile chiudere la guerra entro il 2025”. Dubbi del #Cremlino, che richiama l’Europa “Non interferite”. Emerge il contenuto di una telefonata tra Witkoff che suggeriva ai russi come parlare dell’intesa - facebook.com Vai su Facebook

Tensione Usa-Venezuela, Trump chiude lo spazio aereo e annuncia nuove mosse contro i narcos - Il quadro della crisi tra Stati Uniti e Venezuela si è ulteriormente irrigidito dopo l’ultimo annuncio di Donald Trump, che su Truth ha dichiarato che lo ... Secondo pupia.tv

Venezuela, Trump “chiude” lo spazio aereo del Paese - Dopo le operazioni via mare e l’annuncio di iniziative via terra, Washington prova a bloccare lo spazio aereo venezuelano in nome della l ... Riporta ilsole24ore.com

Trump chiude lo spazio aereo del Venezuela: Implicazioni e Conseguenze - Le recenti dichiarazioni di Trump riguardo allo spazio aereo del Venezuela generano preoccupazioni a livello internazionale. Da notizie.it