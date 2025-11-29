Nuovi segnali suggeriscono una possibile escalation in Venezuela. Poche ore fa il presidente Usa Donald Trump ha annunciato la chiusura totale dello spazio aereo sopra e intorno al Venezuela, una decisione comunicata direttamente tramite un post su Truth Social. “A tutte le compagnie aeree, piloti, trafficanti di droga e trafficanti di esseri umani: considerate LO SPAZIO AEREO SOPRA E ATTORNO AL VENEZUELA CHIUSO COMPLETAMENTE”, ha scritto il presidente statunitense, senza fornire ulteriori dettagli. La dichiarazione arriva in un momento di crescente pressione degli Stati Uniti sul governo del Paese sudamericano guidato da Nicolás Maduro. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Trump blocca lo spazio aereo venezuelano. Ecco perché non è un buon segno