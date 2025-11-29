Trump annulla tutti gli ordini esecutivi di Biden firmati con Autopen

Trump ha ufficialmente revocato tutti gli ordini esecutivi e tutti gli altri documenti firmati da Joe Biden con l'Autopen. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Trump annulla tutti gli ordini esecutivi di Biden firmati con Autopen

