Truffe telefoniche perché riceviamo chiamate dall' estero Cosa sapere

Sempre più spesso sui registri delle chiamate degli italiani appaiono numeri di telefono stranieri. I prefissi più frequenti sono +44 (Regno Unito), +46 (Svezia), +40 (Romania) e +34 (Spagna). Nella maggior parte dei casi si tratta di chiamate di telemarketing o tentativi di truffa. Dopo l'entrata in vigore del filtro "anti-spoogfing", istituto dall'Agcom per contrastare la pratica con cui i call center illegali falsificano i numeri facendoli apparire come "provenienti dall'Italia", le chiamate spam sembrano però essere aumentate.

