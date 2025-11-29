Di recente abbiamo assistito a un crescendo di casi di truffe telefoniche attuate mediante chiamate provenienti dall' estero. Il fenomeno ha registrato un'impennata: qualche volta si tratta di telemarketing, ma nella stragrande maggioranza dei casi sono tentativi di raggiro. Ad essere segnalati sono soprattutto i numeri che hanno come prefisso +44, riconducibile al Regno Unito, +46, che rimanda alla Svezia, +40, Romania e +34, Spagna. Ma perché il fenomeno è in aumento? Le segnalazioni sono arrivate dopo che l'Agcom ha istituito il "filtro anti spoofing", finalizzato a contrastare la pratica di falsificare i numeri per farli apparire come contatti italiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Truffe telefoniche, è allarme: in Italia sempre più chiamate da numeri esteri, ecco perché