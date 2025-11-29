Truffe telefoniche è allarme | in Italia sempre più chiamate da numeri esteri ecco perché

Ilgiornale.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di recente abbiamo assistito a un crescendo di casi di truffe telefoniche attuate mediante chiamate provenienti dall' estero. Il fenomeno ha registrato un'impennata: qualche volta si tratta di telemarketing, ma nella stragrande maggioranza dei casi sono tentativi di raggiro. Ad essere segnalati sono soprattutto i numeri che hanno come prefisso +44, riconducibile al Regno Unito, +46, che rimanda alla Svezia, +40, Romania e +34, Spagna. Ma perché il fenomeno è in aumento? Le segnalazioni sono arrivate dopo che l'Agcom ha istituito il "filtro anti spoofing", finalizzato a contrastare la pratica di falsificare i numeri per farli apparire come contatti italiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

truffe telefoniche 232 allarme in italia sempre pi249 chiamate da numeri esteri ecco perch233

© Ilgiornale.it - Truffe telefoniche, è allarme: in Italia sempre più chiamate da numeri esteri, ecco perché

Scopri altri approfondimenti

truffe telefoniche 232 allarmeTruffe telefoniche, scatta l’allarme in Italia: ecco i numeri da evitare - Il fenomeno &#232; esploso nelle ultime settimane, con chiamate da prefissi stranieri e numeri falsificati che stanno allarmando milioni di utenti in tutta Italia ... Da msn.com

truffe telefoniche 232 allarmeNuove truffe telefoniche: i prefissi a cui non rispondere mai! - Allarme in Italia per nuove truffe telefoniche: i truffatori aggirano il filtro AGCOM usando numeri esteri e prefissi sospetti. Secondo tech.everyeye.it

truffe telefoniche 232 allarmeTruffe telefoniche: i numeri pericolosi da non richiamare mai - Scopri quali numeri e prefissi indicano possibili truffe telefoniche, come riconoscerli e come difendersi da chiamate sospette e tentativi di raggiro. Scrive focustech.it

Cerca Video su questo argomento: Truffe Telefoniche 232 Allarme