Truffe telefoniche è allarme | in Italia sempre più chiamate da numeri esteri ecco perché
Di recente abbiamo assistito a un crescendo di casi di truffe telefoniche attuate mediante chiamate provenienti dall' estero. Il fenomeno ha registrato un'impennata: qualche volta si tratta di telemarketing, ma nella stragrande maggioranza dei casi sono tentativi di raggiro. Ad essere segnalati sono soprattutto i numeri che hanno come prefisso +44, riconducibile al Regno Unito, +46, che rimanda alla Svezia, +40, Romania e +34, Spagna. Ma perché il fenomeno è in aumento? Le segnalazioni sono arrivate dopo che l'Agcom ha istituito il "filtro anti spoofing", finalizzato a contrastare la pratica di falsificare i numeri per farli apparire come contatti italiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Raffica di tentativi di truffe telefoniche in pochissime ore. Lo scorso 25 novembre sono stati numerosissimi gli anziani cremonesi presi di mira con svariate scuse, ma per fortuna, almeno da... Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook
Stop alle truffe telefoniche: in arrivo nuovi filtri Agcom. Il 19 novembre entra in vigore il secondo blocco voluto da Agcom per le telefonate provenienti dall’estero con finto numero di telefono mobile. Un'azione necessaria per proteggere gli utenti dalle insidiose Vai su X
Truffe telefoniche, scatta l’allarme in Italia: ecco i numeri da evitare - Il fenomeno è esploso nelle ultime settimane, con chiamate da prefissi stranieri e numeri falsificati che stanno allarmando milioni di utenti in tutta Italia ... Da msn.com
Nuove truffe telefoniche: i prefissi a cui non rispondere mai! - Allarme in Italia per nuove truffe telefoniche: i truffatori aggirano il filtro AGCOM usando numeri esteri e prefissi sospetti. Secondo tech.everyeye.it
Truffe telefoniche: i numeri pericolosi da non richiamare mai - Scopri quali numeri e prefissi indicano possibili truffe telefoniche, come riconoscerli e come difendersi da chiamate sospette e tentativi di raggiro. Scrive focustech.it