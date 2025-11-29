Truffe in tutta Italia smantellata organizzazione | a capo un componente di un clan di Forcella
La polizia ha eseguito una vasta operazione tra la Campania e il Veneto. Nel mirino una banda specializzata in estorsioni e alle truffe in danno di anziani. Il gip di Padova ha emesso, in particolare, 11 provvedimenti cautelari eseguiti dalla Squadra Mobile di Padova.Il blitz è scattato all'alba. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
