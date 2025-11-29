Truffe agli anziani smantellata gang | 11 misure cautelari blitz anche in Campania
Tempo di lettura: 4 minuti Operazione della Polizia di Stato di Padova tra Veneto e Campania con lo smantellamento di una associazione per delinquere finalizzata a estorsioni e truffe agli anziani, compiute con la tecnica del ‘finto maresciallo’ e del ‘finto avvocato’. Undici i provvedimenti cautelari eseguiti dalla squadra mobile della Questura di Padova su richiesta della Procura della Repubblica di Padova, disposti dal gip del Tribunale euganeo. Il blitz è scattato alle 4 di ieri con cento poliziotti della Questura di Padova, in collaborazione con i colleghi della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che nel capoluogo partenopeo e in tutta la regione Campania hanno eseguito le misure cautelari nei confronti dei componenti dell’associazione a delinquere avente come “capo promotore” un 32enne pluripregiudicato, appartenente a un noto clan camorristico operante nel rione Forcella, con precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso, reati contro il patrimonio, stupefacenti, tentato omicidio, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
