Truffe agli anziani al nord Italia smantellata la gang | 11 misure cautelari

Teleclubitalia.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazione della Polizia di Stato di Padova tra Veneto e Campania: smantellata un’associazione per delinquere specializzata in estorsioni e truffe agli anziani con le tecniche del “finto maresciallo” e del “finto avvocato”. Undici i provvedimenti cautelari eseguiti su richiesta della Procura di Padova. La rete criminale e il capo promotore Il blitz è scattato alle . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

