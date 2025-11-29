Truffe agli anziani a Padova Venezia Verona e Bolzano | la polizia smantella la banda del clan di Forcella Undici arresti recuperati 400mila euro

Ilgazzettino.it | 29 nov 2025

PADOVA - La banda specializzata in estorsioni e truffe agli anziani è stata smantellata all'alba di venerdì 28 novembre, grazie a una vasta operazione della polizia di Stato in. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Truffe agli anziani a Padova, Venezia, Verona e Bolzano: la polizia smantella la banda del clan di Forcella. Undici arresti, recuperati 400mila euro

