Truffa rimborso canone Rai falsi dipendenti comunali e telefonate ingannevoli

La telefonata apparentemente normale, l’insistenza, il linguaggio rassicurante e la promessa di rimborso del canone Rai che, in realtà, cela la truffa. Si tratta della truffa del rimborso del canone Rai, che da tempo sta imperversando da Nord a Sud in Italia. La truffa del rimborso del canone Rai. I truffatori si presentano telefonicamente come dipendenti comunali, conoscono nome, indirizzo e altre informazioni anagrafiche delle potenziali vittime, chiedono coordinate bancarie e provano a costruire un rapporto di fiducia sfruttando la buona fede dei cittadini, in particolare degli anziani. La telefonata arriva a casa, o sul cellulare, da parte di un individuo che si qualifica come impiegato pubblico, annunciando che l’utente avrebbe diritto a un rimborso relativo al canone tv. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Truffa rimborso canone Rai, falsi dipendenti comunali e telefonate ingannevoli

Contenuti che potrebbero interessarti

#Bonifico #Truffa: la banca è tenuta al rimborso? - laleggepertutti.it/746516_bonific… - #BonificoIstantaneo #Phishing Vai su X

Bonifico truffa: la banca è tenuta al rimborso? Se autorizzi un pagamento, anche se vittima di un raggiro, l'istituto di credito non è ... - facebook.com Vai su Facebook

Canone Rai 2017, occhio a truffa esenzione: cosa consiglia il Fisco - Con il Canone Rai in bolletta, ripartito per più mensilità, pagare la tassa sul servizio radiotelevisivo pubblico è diventata pratica ineludibile ma al contempo anche più economica. Si legge su it.blastingnews.com

Canone RAI 2025 aumentato: importo, scadenza, esoneri e moduli di rimborso - Facciamo il punto su quanto previsto per il pagamento del canone Rai per il 2025, con le esenzioni previste, i moduli, le scadenze da rispettare Il canone Rai è un balzello che in Italia devono pagare ... Segnala disabili.com

Canone Rai, la svolta che fa impazzire gli italiani: rimborsi record con una semplice richiesta - In pochi lo sanno, ma chi ha più di 75 anni e rispetta determinati requisiti può ricevere un rimborso retroattivo di dieci anni dal fisco ... Segnala ecoblog.it