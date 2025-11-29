Truffa finto carabiniere fuga e inseguimento sull’E45 | bloccata coppia di malfattori

Bagno di Romagna (Forlì-Cesena), 29 novembre 2025 – Spacciandosi per personale appartenente all’ Arma dei Carabinieri, si erano poco prima resi protagonisti, in una frazione del comune di Ravenna, di una truffa ai danni di una coppia di anziani. Stiamo parlando dell’uomo di 39 anni e della 30enne che sono stati indagati a piede libero dai carabinieri della Stazione di Bagno di Romagna, in collaborazione dei colleghi della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobil e della Compagnia di Ravenna, quali presunti autori del reato di ‘truffa aggravata’. Ad avviare l’odioso episodio era stata una telefonata di un terzo complice, che aveva fatto credere agli anziani che la loro auto era stata utilizzata per compiere una rapina a Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

