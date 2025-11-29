Truffa finto carabiniere fuga e inseguimento sull’E45 | bloccata coppia di malfattori
Bagno di Romagna (Forlì-Cesena), 29 novembre 2025 – Spacciandosi per personale appartenente all’ Arma dei Carabinieri, si erano poco prima resi protagonisti, in una frazione del comune di Ravenna, di una truffa ai danni di una coppia di anziani. Stiamo parlando dell’uomo di 39 anni e della 30enne che sono stati indagati a piede libero dai carabinieri della Stazione di Bagno di Romagna, in collaborazione dei colleghi della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobil e della Compagnia di Ravenna, quali presunti autori del reato di ‘truffa aggravata’. Ad avviare l’odioso episodio era stata una telefonata di un terzo complice, che aveva fatto credere agli anziani che la loro auto era stata utilizzata per compiere una rapina a Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Truffa del finto corriere, svaligiata azienda di abbigliamento di lusso - facebook.com Vai su Facebook
Siena, ragazza minorenne tenta truffa del finto carabiniere Vai su X
Truffa del finto carabiniere: in 2 acciuffati dopo inseguimento in autostrada - Il 22enne e il 26enne erano riusciti a farsi consegnare denaro e gioielli da una coppia di anziani ... Come scrive casertanews.it
Roma: smascherata truffa del “finto Carabiniere”, arrestati 2 giovani in fuga - Erano riusciti a sottrarre denaro e gioielli a una coppia di anziani della provincia di Roma, spacciandosi per carabinieri. Lo riporta ilmetropolitano.it
Finto carabiniere truffa anziana ma i veri militari lo arrestano - Un finto carabiniere è stato arrestato dai veri militari dopo aver truffato una 78enne residente a Rapallo (Genova) sottraendole oltre 25mila euro in contanti e gioielli custoditi a casa. Si legge su ansa.it