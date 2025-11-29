Trovato in possesso di hashish e cocaina | arrestato 27enne
Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei militari, impegnati quotidianamente nel monitoraggio del territorio e nello sviluppo di informazioni utili a intercettare condotte illecite. In tale quadro operativo si inserisce l’intervento che ha portato all’arresto in flagranza di reato di un 27enne del capoluogo. Nel corso di una mirata attività info-investigativa, i militari hanno tratto in arresto in flagranza di reato il 27enne, sorpreso in possesso di varie tipologie di sostanze stupefacenti e materiale riconducibile all’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
