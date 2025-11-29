Trovato con lo Shaboo nell’auto e in casa | arrestato un 43enne

PISA – filippino. Una volante della questura di Pisa, negli scorsi giorni, ha notato un’auto che procedeva a bassa velocita?, in maniera sospetta, nei pressi di piazza Sant’Antonio. Gli attenti operatori della polizia hanno pertanto deciso di procedere ad un controllo. Fermata l’auto, il guidatore, unico presente a bordo, appariva estremamente nervoso, tanto da determinare gli operanti ad un controllo approfondito, anche con il supporto degli investigatori della narcotici della Squadra Mobile di Pisa. La perquisizione operata, che e? stata estesa anche al domicilio del controllato, ha dato esito positivo, in quanto all’interno del veicolo, il soggetto aveva occultato un contenitore contenente 10,7 grammi, di una sostanza in cristalli, presumibilmente Shaboo, risultata positiva ai test per anfetamina. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it