Trovato a terra ferito a Ovada parla il soccorritore | Sangue sul volto forse un pestaggio
Sessantenne gravissimo in Rianimazione ad Alessandriam sotto la lente i video delle telecamere presenti in zona. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
