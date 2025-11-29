Trovati i cadaveri di un uomo e una donna Lui avrebbe annunciato di voler fare una follia

I cadaveri di un uomo e una donna sono stati trovati in una casa a Pò Bandino, frazione di Città della Pieve, in provincia di Perugia. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto c'è la possibilità che possa trattarsi di un femminicidio-suicidio. Sembra che i due fossero stati legati in passato da una relazione. Le vittime e l'arma del delitto. Entrambi avevano sui 60 anni e vivevano nella zona, al confine tra Umbria e Toscana. Secondo le prime informazioni, sembra che per il delitto-suicidio possa essere stata usata una pistola. L'uomo sarebbe un pensionato mentre la donna un'impiegata e aveva un figlio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trovati i cadaveri di un uomo e una donna. Lui avrebbe annunciato di voler fare una "follia"

News recenti che potrebbero piacerti

SIMM- Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Morunas · Autumn Days. …..I cadaveri di due uomini, cittadini pakistani di 35 e 38 anni, sono stati trovati ieri in un casolare abbandonato alla periferia di Udine. Vicino ai corpi, i sacchi a pelo in cui dormivan - facebook.com Vai su Facebook

Perugia, donna e uomo trovati morti in casa: ipotesi femminicidio-suicidio Vai su X

Trovati i cadaveri di un uomo e una donna. Lui avrebbe annunciato di voler fare una "follia" - Le vittime sono un ufficiale delle forze armate in pensione e un'impiegata, entrambi avevano sui 60 anni. ilgiornale.it scrive

Perugia, trovati i cadaveri di un uomo e una donna: ipotesi femminicidio-suicidio - I cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati a Po' Bandino, frazione del comune di Città della Pieve in provincia di Perugia, all'interno di ... Secondo msn.com

Uomo e donna trovati morti in casa a Po' Bandino: ipotesi femminicidio-suicidio. Indagano i carabinieri - I cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati a Po’ Bandino, frazione del comune di Città della Pieve, all’interno di un’abitazione. Riporta corrieredellumbria.it