Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex rettore della Federico II Guido Trombetti. Queste le sue parole sul match che si giocherà domani tra la Roma ed il Napoli: Trombetti: Per domani sono tranquillo. “Per domani sono tranquillo, però cosciente che è uno snodo fondamentale. Il Napoli dopo due belle prestazioni deve infilare un filotto di 7-8 partite per riportarsi ai livelli che gli competono. Quella di Roma è una partitaccia, la Roma è forte, ha morale, ha gamba. Ma il Napoli non ha niente da invidiare, quindi io penso che possa essere una bella partita. Penso che il Napoli abbia tutte le chance possibili e immaginabili per far risultato, per me l’importante è non perdere. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Trombetti: ”Quella di Roma è una partitaccia, sono ottimista perchè ho rivisto il Napoli andare a mille”