trentino alto adige mercatini di natale pronti per apertura

A Bolzano i commercianti sono pronti ad aprire i tipici mercatini di Natale, la cui inaugurazione è prevista domenica 30 novembre. In città sono stati allestiti 93 tradizionali chalet di legno e numerose bancarelle che rimarranno aperte fino al 6 gennaio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

