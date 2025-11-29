Trentino Alto-Adige mercatini di Natale pronti per apertura

A Bolzano i commercianti sono pronti ad aprire i tipici mercatini di Natale, la cui inaugurazione è prevista domenica 30 novembre. In città sono stati allestiti 93 tradizionali chalet di legno e numerose bancarelle che rimarranno aperte fino al 6 gennaio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Trentino Alto-Adige, mercatini di Natale pronti per apertura

News recenti che potrebbero piacerti

?Vivi in Trentino Alto Adige o nei dintorni e desideri crescere nel settore dei servizi e della logistica? Al Centro S.P.A. – Agenzia per il Lavoro – ricerca per importante azienda cliente un* Autista patente C e CQC. Candidati ora: shorturl.at/MtAOU #Trento #Au Vai su X

La “Regina Trentino Alto Adige” porta in tavola il profumo dei boschi e il gusto autentico della montagna. Crema di funghi, speck e fonduta di brie per una pizza che conquista. Prenotala con la nostra App Pizzeria Pensavo Peggio. Pizza e Dolce, un piacere se - facebook.com Vai su Facebook

Mercatini di Natale 2025 in Trentino Alto Adige, da Bolzano a Trento: date e cosa vedere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mercatini di Natale 2025 in Trentino Alto Adige, da Bolzano a Trento: date e cosa vedere ... Come scrive tg24.sky.it

I mercatini di Natale più belli d'Italia (con le date 2025) - Dai piccoli borghi alle grandi piazze cittadine, dove, quando e quali sono i mercatini di Natale 2025 più belli d'Italia ... Scrive grazia.it

Fuga di benessere a Merano: mercatini, tradizione e la tranquillità esclusiva di Villa Eden - Relax termale e atmosfere natalizie in una città che unisce benessere, cultura e tradizione, rendendo ogni visita un’esperienza indimenticabile ... Si legge su quotidiano.net