Trenitalia | le frecce fermeranno a Cecina L’annuncio del senatore Manfredi Potenti

Firenzepost.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Un lavoro corale dei rappresentanti istituzionali del territorio e del ministro Matteo Salvini che ha permesso di salvaguardare i servizi già offerti da Trenitalia attraverso i treni Freccia in fermata a Cecina". E' quanto dichiarato, in una nota, dal senatore della Lega Manfredi Potenti, membro della VIII commissione Ambiente e trasporti del Senato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

