Tredicesima 2025 in pensione e busta paga via ai pagamenti | quanto vale e perché anche lo Stato ci guadagna

Lunedì 1° dicembre sarà il primo giorno in cui i pensionati potranno ritirare la tredicesima mensilità 2025. Nelle settimane successive, toccherà anche ai dipendenti. Saranno circa 36 milioni i beneficiari in tutto, che riceveranno 42 miliardi di euro netti. Per lo Stato, si parla di quasi 14 miliardi di Irpef incassati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

