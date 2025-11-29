Tre giorni di lutto a Hong Kong per l’incendio al complesso residenziale nessun allarme antincendio ha funzionato
Hong Kong si è fermata qualche ora fa per il minuto di silenzio che ha segnato l’inizio di tre giorni di lutto nazionale in memoria delle 128 vittime dell’ incendio che ha devastato il complesso residenziale di Wang Fuk Court. Il capo dell’esecutivo John Lee, insieme ai ministri e decine di alti funzionari, ha osservato tre minuti di silenzio davanti alla sede del governo, dove le bandiere di Cina e Hong Kong sventolavano a mezz’asta. Il bilancio dell’incendio che ha colpito mercoledì pomeriggio il distretto di Tai Po, nella parte settentrionale della città, è drammatico: 128 persone hanno perso la vita in quello che rappresenta il peggior incendio residenziale al mondo dal 1980. 🔗 Leggi su Cultweb.it
