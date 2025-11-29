Tre anni di progetti ma la Regione è ferma sull’ospedale di Terni | solo chiacchiere e burocrazia

Ternitoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’adozione del documento di economia e finanza regionale 2026–2028 conferma, ancora una volta, ciò che Alternativa popolare denuncia da mesi: sul nuovo ospedale di Terni la Regione Umbria non ha alcuna reale volontà di agire.Nel documento, l’unica previsione concreta è la semplice redazione del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

