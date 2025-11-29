Tre anni di progetti ma la Regione è ferma sull’ospedale di Terni | solo chiacchiere e burocrazia

L’adozione del documento di economia e finanza regionale 2026–2028 conferma, ancora una volta, ciò che Alternativa popolare denuncia da mesi: sul nuovo ospedale di Terni la Regione Umbria non ha alcuna reale volontà di agire.Nel documento, l’unica previsione concreta è la semplice redazione del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Soddisfazione quando i miei vecchi progetti da Sindaco arrivano a compimento ! Ormai 10 anni fa l’Onorevole Erik Pretto ci informava che c’erano appartamenti confiscati alla mafia che come comune avremmo potuto richiedere allo stato; grazie alla sua guida - facebook.com Vai su Facebook

"Uno dei progetti più importanti a cui ho collaborato negli ultimi anni è il Gateway" @astro_luca a #CTCF Vai su X

Invitalia: oltre 15mila imprese finanziate in tre anni, un terzo guidate da donne e un terzo da under 36 - La società che organizza gli incontri tra finanziatori e start upper ha organizzato il suo meeting per la prima volta a Milano. Lo riporta corriere.it

Fondazione Crt: in tre anni oltre 600 milioni per i territori - Un maxi piano per valorizzare il territorio, promuovere lo sviluppo, sostenere innovazione e progetti culturali. ilmessaggero.it scrive

Cooperative di comunità per rilanciare le aree montane: dalla Regione oltre 400mila euro per 78 progetti - Ad oggi, sono 30, le cooperative di comunità iscritte nell’elenco regionale istituito nel 2024 con delibera di giunta della Regione Emilia Romagna: si tratta ... Riporta chiamamicitta.it