Tre amici un sogno condiviso Da dipendenti a imprenditori | ecco la nostra prima autoscuola
Tre ragazzi, tutti con un passato nel settore dei motori, tutti con un sogno: fare della loro passione per il mondo della guida un mestiere. Francesco Conti, Davide D’Amato e Devis Leardini ci sono riusciti. Il 24 novembre scorso, a questo proposito, hanno aperto la loro autoscuola “Easydrive”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Tre amici e il sogno comune: dai banchi di scuola all’acquisto della Paresa - Cesena, 3 giugno 2025 – “Una storia che unisce l’amicizia con la professionalità”. Segnala ilrestodelcarlino.it