Tre amici un sogno condiviso Da dipendenti a imprenditori | ecco la nostra prima autoscuola

Tre ragazzi, tutti con un passato nel settore dei motori, tutti con un sogno: fare della loro passione per il mondo della guida un mestiere. Francesco Conti, Davide D’Amato e Devis Leardini ci sono riusciti. Il 24 novembre scorso, a questo proposito, hanno aperto la loro autoscuola “Easydrive”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

