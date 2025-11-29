trasformare gli escrementi di elefante in carta per contrastare la deforestazione

Dallo Sri Lanka a Milano, passando per Modena. Una trovata ecosolidale che attraversa Paesi e continenti: una carta interamente realizzata con gli escrementi di elefante. Non lontano dalla basilica di Santa Maria delle Grazie, avvicinandosi il Natale, tutti gli anni la cooperativa Giuste Terre allestisce il Banco di Garabombo, un tendone in cui vige un solo principio: «Il regalo giusto è nelle tue scelte». Tra gli scaffali, oltre a cibo, piante e vestiti, tutti in linea con la filosofia del commercio equo e solidale, ci sono anche alcuni prodotti di cartoleria fabbricati a partire dal letame dei pachidermi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

