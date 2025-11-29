Trappolone Atreju | Schlein in ritirata Salvini ci mette il carico e Conte nega di aver fatto da sponda a Meloni

Ilfattoquotidiano.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La complessa partita a scacchi sull’annuale kermesse dell’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, Atreju, ha rapidamente degenerato in uno psicodramma politico, soprattutto per l’opposizione. L’invito iniziale, rivolto da FdI alla segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha accettato purché si trattasse di un confronto a due con Giorgia Meloni, sembra essersi trasformato in una trappola, dopo la contromossa della premier che ha allargato l’invito anche al leader del M5s, Giuseppe Conte. Perché, ha spiegato, “non spetta a me stabilire chi è il leader opposizione”. E siccome Conte si è detto disponibile, pare proprio che Meloni sia riuscita e mettere il dito nella piaga della questione della leadership del campo largo, sulla quale il centrosinistra non ha ancora trovato la quadra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

trappolone atreju schlein in ritirata salvini ci mette il carico e conte nega di aver fatto da sponda a meloni

© Ilfattoquotidiano.it - Trappolone Atreju: Schlein in ritirata, Salvini ci mette il carico e Conte nega di aver fatto da sponda a Meloni

Contenuti che potrebbero interessarti

trappolone atreju schlein ritirataTrappolone Atreju: Schlein in ritirata, Salvini ci mette il carico e Conte nega di aver fatto da sponda a Meloni - Il commento più severo dall'ex portavoce del leader M5s, Rocco Casalino: "Errore politico" di Schlein, che avrebbe cercato di "imporsi come leader dell’opposizione" ... Segnala ilfattoquotidiano.it

trappolone atreju schlein ritirataAtreju, Conte: “Mi dispiace Schlein si sia ritirata”. E Salvini: “Confrontati con me su Open arms” - Il leader della Lega propone un duello sul caso nato durante il governo gialloverde. Secondo msn.com

trappolone atreju schlein ritirataSu Atreju Schlein è caduta nel trappolone di Giorgia Meloni - Piccola premessa: in Italia non c’è un bipartitismo e, dunque, quando si parla di “confronti” tra leader politici non bisognerebbe ragionare come fossimo negli Stati Uniti. Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Trappolone Atreju Schlein Ritirata