Trappolone Atreju | Schlein in ritirata Salvini ci mette il carico e Conte nega di aver fatto da sponda a Meloni
La complessa partita a scacchi sull’annuale kermesse dell’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, Atreju, ha rapidamente degenerato in uno psicodramma politico, soprattutto per l’opposizione. L’invito iniziale, rivolto da FdI alla segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha accettato purché si trattasse di un confronto a due con Giorgia Meloni, sembra essersi trasformato in una trappola, dopo la contromossa della premier che ha allargato l’invito anche al leader del M5s, Giuseppe Conte. Perché, ha spiegato, “non spetta a me stabilire chi è il leader opposizione”. E siccome Conte si è detto disponibile, pare proprio che Meloni sia riuscita e mettere il dito nella piaga della questione della leadership del campo largo, sulla quale il centrosinistra non ha ancora trovato la quadra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
