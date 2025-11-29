Tram risolto il guasto | da lunedì di nuovo in funzione

29 nov 2025

In via di risoluzione il problema che si è verificato nel piazzale della stazione dove a causa delle normali tensioni nella rotaia dovute al freddo, si è creato uno spazio eccessivamente largo fra rotaia e scambio. «Questo con ogni probabilità perché la resina che mantiene la rotaia non è stata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

