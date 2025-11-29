Tragedia in Friuli venticinquenne ucciso dal monossido di carbonio

29 nov 2025

Un giovane afghano di 25 anni è morto nel pomeriggio in Friuli a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio mentre si trovava in una casa in disuso. Altri due connazionali sono stati ricoverati in ospedale, uno dei quali in gravi condizioni. I tre - ricostruisce il Messaggero Veneto nella versione online - avevano fatto da poco richiesta di protezione internazionale ed erano entrati nella. 🔗 Leggi su Feedpress.me

