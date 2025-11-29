Tragedia in Friuli venticinquenne ucciso dal monossido di carbonio
Un giovane afghano di 25 anni è morto nel pomeriggio in Friuli a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio mentre si trovava in una casa in disuso. Altri due connazionali sono stati ricoverati in ospedale, uno dei quali in gravi condizioni. I tre - ricostruisce il Messaggero Veneto nella versione online - avevano fatto da poco richiesta di protezione internazionale ed erano entrati nella. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Contenuti che potrebbero interessarti
Raccolta fondi per i vigili del fuoco indagati per la tragedia del fiume Natisone: donazioni oltre 100mila euro. #Friuli #Udine #Cronaca #Inprimopiano Vai su X
++ TRAGEDIA DEL NATISONE, LA RACCOLTA FONDI PER I VIGILI DEL FUOCO SUPERA I 100MILA EURO ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/tragedia-natisione-raccolta-fondi-vi - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia in Friuli, venticinquenne ucciso dal monossido di carbonio - Un giovane afghano di 25 anni è morto nel pomeriggio in Friuli a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio mentre si trovava in una casa in disuso ... Lo riporta gazzettadelsud.it
Friuli, il faro della procura sulla frana che ha ucciso due persone - In passato a Brazzano di Cormons c’erano stati altri crolli, verifiche sui vigneti a monte delle case ... Riporta repubblica.it