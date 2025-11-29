Tragedia in caserma a Matera | maresciallo si suicida in caserma

Un maresciallo dei carabinieri di 31 anni, M.L., originario di Laterza (Taranto), si è suicidato questa mattina nella caserma di Tursi (Matera) dove prestava servizio. Secondo quanto si è appreso, l'uomo si sarebbe sparato un colpo di pistola. Sono in corso indagini dei militari del Comando provinciale di Matera.

