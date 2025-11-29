Tragedia a Città della Pieve uomo e donna trovati morti in casa Ipotesi di femminicidio-suicidio

Un uomo e una donna sono stati trovati morti in casa in una frazione di Città della Pieve. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto c'è anche che possa trattarsi di un femminicidio-suicidio. Sembra che i due fossero stati legati in passato da una relazione. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragedia a Città della Pieve, uomo e donna trovati morti in casa. Ipotesi di femminicidio-suicidio

Scopri altri approfondimenti

MONOPOLI SOTTO SHOCK. Tragedia stamattina in pieno centro città. È stato ritrovato il corpo di una persona riverso a terra in una delle vie principali. Nonostante il tempestivo intervento del 118, per la vittima non c'è stato nulla da fare: il decesso sarebbe s - facebook.com Vai su Facebook

Coppia trovata morta in casa, tragedia al confine fra Toscana e Umbria - L’uomo, poliziotto in pensione , avrebbe usato una pistola per uccidere la donna e togliersi la vita ... Lo riporta lanazione.it

Tragedia a Città di Castello, uomo e donna trovati morti in casa. Ipotesi di femminicidio-suicidio - Un uomo e una donna sono stati trovati morti in casa in una frazione di Città della Pieve . Si legge su gazzettadelsud.it

Uomo e donna trovati morti in una casa a Città della Pieve vicino Perugia, si sospetta femminicidio-suicidio - Città della Pieve, un uomo e una donna sono stati trovati morti in casa: possibile femminicidio- virgilio.it scrive