Tragedia a Città della Pieve uomo e donna trovati morti in casa Ipotesi di femminicidio-suicidio

Feedpress.me | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo e una donna sono stati trovati morti in casa in una frazione di Città della Pieve. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto c'è anche che possa trattarsi di un femminicidio-suicidio. Sembra che i due fossero stati legati in passato da una relazione. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

