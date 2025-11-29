Luceverde Roma mentre va anche all'ascolto volume di traffico nella norma quelle registrate non vuole principale strade dell' hinterland capitoli non questo sabato caratterizzato da spostamenti a breve raggio tipici del periodo autunnale più intenso il traffico a ridosso dei grandi centri commerciali c'è attesa per il big match dell'Olimpico in programma domani sera alle 20:45 quando la sfiga ci saranno la Roma e il Napoli ingenti le misure di sicurezza che coinvolgeranno una vasta area del Foro Italico mi provvedimenti relativi alla viabilità scatteranno nel pomeriggio mentre l'apertura dei cani è prevista alle 18:15 inevitabile quindi le ripercussioni per il traffico al della Vittoria al Flaminio in particolare sui Lungotevere sulla tangenziale alla Gianicolense domani pomeriggio a partire dalle 15 corteo con partenza e arrivo in piazzale dei Quattro Venti interessata alcune strade di Monteverde tra cui la Circonvallazione Gianicolense via di Donna Olimpia via Federico Ozanam Viale dei Quattro Venti previsti deviazioni per il traffico non si escludono ripercussioni anche per il trasporto pubblico e a proposito di trasporto pubblico per lavori sulla linea C della metropolitana sospesa la circolazione dei treni tra parco di Centocelle Pantano domani domenica al servizio della metro ci sarà invece sospeso tra le stazioni di giardinetti e di Pantano di naturalmente è corso e con autobus maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-11-2025 ore 20:30