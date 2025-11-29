Traffico Roma del 29-11-2025 ore 18 | 30

Romadailynews.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luceverde Lazio Buonasera Bentrovati non molto al traffico registrato in queste ore sulla rete viaria laziale più intenso sulle strade dell' hinterland capitolino a ridosso dei grandi centri commerciali della sulla Cassia abbiamo incolonnamenti tra Viterbo nord del Bivio per Marta nelle due direzioni a Roma permane qualche problema sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dopo l'incendio di un pullman Ci sono code tra le uscite Trionfale Ottavia Casal del Marmo e Boccea in direzione quindi Aurelia è in corso la rimozione del veicolo abbiamo rallentamenti con possibili code nelle due direzioni tra le retine Tuscolana e tra le uscite e La Rustica e Tiburtina restiamo sul Raccordo Anulare ci sono crudi nella zona Nord in carreggiata interna per traffico intenso però le uscite casi è Salaria incidente sulla Casilina tra Labico è San Cesareo code nelle due direzioni abbiamo traffico molto intenso sulla Pontina interessata da rallentamenti e code a partire da Pomezia fino a Spinaceto in direzione Roma traffico intenso con rallentamenti sulla Nettunense tra Frattocchie e Pavone Cecchina sulla strada regionale 82 della Valle del Liri traffico intenso con code a tratti tra Isola del Liri e so parliamo di trasporto pubblico per lavori sulla linea C della metropolitana sospesa la circolazione dei treni tra parco di Centocelle e Pantano domani domenica il servizio della metro ci sarà invece sospeso tra giardinetti e Pantano disposto E naturalmente corse con autobus è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico roma del 29 11 2025 ore 18 30

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-11-2025 ore 18:30

Argomenti simili trattati di recente

traffico roma 29 11Traffico Roma del 29-11-2025 ore 08:30 - Luceverde Roma Bentrovati Code in viale Regina Margherita per un incidente avvenuto all'altezza di via Nomentana chiusa la corsia di sorpasso sulla ... Lo riporta romadailynews.it

Traffico Lazio del 29-11-2025 ore 17:30 - luce verde Lazio Buonasera Bentrovati non molto al traffico registrato in queste ore sulla rete viaria laziale più intenso sulle strade dell' ... Si legge su romadailynews.it

traffico roma 29 11Roma, sabato 29 e domenica 20 novembre strade chiuse: il motivo - Ancora una fine settimana complicato per la viabilità della Capitale. diregiovani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Traffico Roma 29 11